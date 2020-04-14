Эксперт оценил решение Саудовской Аравии увеличить скидки на нефть

14.04.2020, 11:30, Новости дня

«Вряд ли саудиты в нынешнем положении будут возвращаться к полноценной борьбе за рынки сбыта», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал решение Саудовской Аравии увеличить скидки для азиатского рынка нефти на фоне заключение сделки ОПЕК+.

«Большой вопрос, что это за скидки. Один из вариантов – продолжение Саудовской Аравией войны за рынки сбыта. Но в условиях ограничения объемов добычи нефти эта война бессмысленна», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Ценовая война имеет смысл, когда есть возможность увеличивать предложение. К примеру, вы предлагаете скидки, у вас покупают нефть, и таким образом вы занимаете новые рынки сбыта. Но с ограниченными условиями добычи вам надо выбирать, на каких рынках присутствовать, а на каких нет. При этом увеличить объем добычи вы не можете из-за новой сделки ОПЕК+», – отметил эксперт.

С другой стороны, скидки могут объясняться высокой стоимостью аренды танкеров, продолжил Юшков. «Сейчас танкеры используются под хранилища нефти. Из-за ажиотажа на танкеры возрастает цена их аренды, а вместе с ней – скидка, которую традиционно давали саудиты. Ранее она была равна стоимости доставки нефти до конкретных рынков», – отметил эксперт.

Он напомнил, что для Саудовской Аравии азиатские рынки до кризиса были одними из центральных. «Сейчас они привлекательны еще и тем, что Китай восстанавливает потребление нефти после карантина. Этот растущий и более прогнозируемый рынок, чем европейский, где пока непонятно, как долго будет падать потребление черного золота», – сказал Юшков.

«Но вряд ли саудиты в нынешнем положении будут возвращаться к полноценной борьбе за рынки сбыта. Месяц ценовой борьбы до подписания соглашения ОПЕК+ был для саудитов изнуряющим и существенно ударил по их экономике», – заключил эксперт.

Накануне сообщалось, что после заключения сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия приняла решение увеличить скидки для азиатского рынка.

В выходные Эр-Рияд несколько раз откладывал публикацию цен Saudi Aramco на май, а в понедельник Саудовская Аравия объявила об увеличении скидок, пишет Bloomberg. Так, для нефти марки Arab Super Light цена установлена на 5,5 доллара ниже, чем ранее, при этом для Северной Европы стоимость останется прежней. Для южных стран Европы скидки будут увеличены. Основная смесь, поступающая на этот рынок, Arab Extra Light, будет стоить на 10,3 доллара дешевле марки Brent – вдвое дешевле, чем в предыдущем месяце.

Ранее в Кремле заявили, что сделка ОПЕК+ помогла избежать скатывания ситуации на рынках к хаосу.

В воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+. Все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, после чего лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, подтвердив вступление в силу договоренностей.

Саудовская Аравия сообщила, что страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки, учитывая США, Канаду, Норвегию.