 

Запущенный в марте спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

14.04.2020, 11:30, Новости дня

Спутник «Глонасс-М» номер 760, запущенный 16 марта с космодрома Плесецк, введен в состав орбитальной группировки, сообщили в информационно-аналитическом центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

«Используется по целевому назначению», – передает ТАСС сообщение в строке состояния аппарата. По данным информационно-аналитического центра, спутник был введен в эксплуатацию во вторник.

Напомним, 16 марта в Минобороны РФ сообщили, что в 21.28 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома «Плесецк» в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил был проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».



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