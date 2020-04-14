 

В РПЦ дали совет по самостоятельному благословению пасхальной снеди

14.04.2020, 11:30, Новости дня

Рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции дала верующим совет, как самостоятельно совершить благословение пасхальной снеди.

Рабочая группа сообщила в Telegram, что «в условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно».

«Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», затем окропить снеди святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», – указывается в сообщении.

Напомним, в РПЦ призвали прихожан оставаться дома на Пасху.

Кроме того, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сравнил с фарисеями священников, пользующихся ситуацией пандемии для демонстрации бесстрашия и твердости в вере.

В Кремле указывали, что патриарх Кирилл призывал верующих молиться дома.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что технический прогресс поможет церквям спасти десятки тысяч жизней.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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