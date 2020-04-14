Китай прислал в Москву более 20 тонн средств для борьбы с коронавирусом

14.04.2020, 11:30, Новости дня

Более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе медицинские маски, перчатки, одноразовые защитные костюмы, тест-системы для диагностики и тепловизоры, передала китайская провинция Хэйлунцзян Москве для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

«В Москву доставили 23 тонны гуманитарной помощи из Китайской Народной Республики для борьбы с эпидемией COVID-19. Гуманитарный груз предоставила провинция Хэйлунцзян на безвозмездной основе. Китайская сторона передала российской столице более 220 тысяч медицинских масок, более 100 тысяч перчаток, 2,5 тысячи одноразовых защитных костюмов, 5 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, более 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости при борьбе с коронавирусной инфекцией», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Оборудование и спецодежду передали департаменту здравоохранения Москвы для дальнейшего распределения в медицинские учреждения столицы.

В пресс-службе напомнили, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с делегацией медицинских экспертов во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета провинции Хэйлунцзян Хао Хуэйлуном. Высококвалифицированные вирусологи, эпидемиологи и медицинские эксперты поделятся с московскими коллегами накопленным опытом в борьбе с коронавирусом.

«Мы благодарны китайской стороне, что в столь непростой период нам оказывают консультативную помощь. Взаимодействие китайских врачей с ведущими клиниками Москвы, принявшими на себя серьезный удар, поможет предотвратить обострение ситуации. Эта помощь имеет не только практическое, но и важное символическое значение: это дружба и взаимоподдержка стран, оказавшихся в тяжелой эпидемиологической обстановке», – отметил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

За сутки в РФ выявлено «подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2 тыс.774 в 51 регионе. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 1489, в Подмосковье – 460, Санкт-Петербурге – 121. Кроме того, 97 случаев зарегистрировали в Коми, 68 – в Нижегородской области. Умерли 22 пациента с коронавирусом.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.