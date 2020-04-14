 

«Где я была?»: Надежда Бабкина сразу после выхода из комы захотела жаренной картошки

14.04.2020, 11:30, Разное

Вчера, 13 апреля, стало известно о выходе из комы Надежды Бабкиной, около недели назад госпитализированной в столичную клинику с двусторонней пневмонией. По словам очевидцев, певица была удивлена количеством времени, проведённого без чувств, а первым прозвучал вопрос: «Где я была?».
Надежда Бабкина попала в больницу ещё 6 апреля с подозрением на коронавирус, однако результат проведённого теста оказался отрицательным. У певицы диагностировали пневмонию, для более эффективного и быстрого лечения её подключили к аппарату ИВЛ, а чтобы пациентка случайным движением не вырвала трубки, её ввели в искусственную кому. Сейчас Надежда Георгиевна в сознании, в хорошем настроении и, как отмечают в её окружении, быстро идёт на поправку, поэтому скоро может выписаться из клиники.

Выйдя из комы, Бабкина удивилась, что целую неделю провела в бессознательном состоянии, а затем попросила её покормить, заметив, что, наверное, должна была очень проголодаться. Певица хотела полакомиться любимым блюдом – жареным картофелем с грибами, но потом вспомнила о посте и диете, решив «повременить с желаниями».

Врачи относительно выздоровления Надежды Бабкиной дают положительные прогнозы, говоря, что у неё крепкое здоровье и соответствующий настрой, а это только ускорит процесс. Как рассказали очевидцы выхода певицы из комы, сразу она спросила, где провела столько времени, а затем начала интересоваться, что происходит в её родном театре.



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