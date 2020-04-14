 

Путин принял участие в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

14.04.2020, 11:16, Новости дня

Президент Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент РФ Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, в настоящее время перед коллегами выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников.

«По итогам планируется принятие совместного документа», – добавил Песков.



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