 

В Москве за сутки зафиксировали почти 1,5 тысячи новых случаев COVID-19, всего в России больше 21 тысячи заболевших

14.04.2020, 11:10, Новости дня

За последние сутки в России подтверждены 2774 новых случая заражения коронавирусом в 51 регионе, умерли 22 человека. За сутки полностью выздоровели 224 пациента, сообщает оперативный штаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период умерли 170 пациентов, выздоровели – 1694.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 медики по-прежнему фиксируют в Москве. За последние сутки прирост составил 1489 человек. Далее следует Московская область (460 новых случаев за сутки) и Санкт-Петербург (121 случай).  

В связи с карантинными мерами, введенными в Москве и Подмосковье, в столичном метрополитене на 80% упал пассажиропоток. Московский метрополитен с сегодняшнего дня временно закрыл некоторые вестибюли 20 станций, где пассажиров стало меньше всего.

“Движение поездов в метро продолжается по графику рабочего дня, несмотря на более чем 80% снижение пасспотока – это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию. При этом закрытие отдельных вестибюлей – временное явление”, – отметили в метрополитене. 

С 30 марта в Москве из-за распространения коронавируса действует всеобщий режим самоизоляции. С 15 апреля для любых поездок в Москве и Подмосковье введены обязательные цифровые пропуска. Они потребуются для поездок на любом виде личного и общественного транспорта: велосипеде, электросамокате, мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Для перемещений пешком пропуск не нужен.

 

 



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