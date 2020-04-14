 

Жители России могут дистанционно оформить больничный на другого человека

14.04.2020, 11:09, Разное

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объяснили новый действующий порядок оформления больничного дистанционно. С 20 марта по 1 июля 2020-го жители РФ имеют возможность без посещения поликлиники получить лист временной нетрудоспособности даже на другого человека, а не только на себя.
Как следует из сообщения Минкомсвязи РФ, заявление на оформление подаётся на Едином портале госуслуг, причём сделать это можно за человека, не регистрировавшегося ранее на сайте. В случае подачи документа за других граждан нужно написать в письменной форме согласие на открытие, сопроводив сканкопией, после чего данные передадутся в ФСС. По окончании проверки, длящейся около 2-х рабочих дней, оформленный дистанционно больничный лист загружается в персональный кабинет на интернет-портале госуслуг.

Для работающих граждан России, приехавших недавно из-за рубежа, а также проживающих с ними лиц в дополнение к заявлению в электронном формате на сайте госуслуг загружается скан загранпаспорта с отметкой о дате последнего въезда в страну. В случае отсутствия соответствующей отметки нужно приложить к заявке электронный билет либо сканкопию.



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