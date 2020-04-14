«Я не настолько стара, чтобы спать с дедом»: Лолита рассказала о молодом партнере

14.04.2020, 11:09, Разное

Во время прямого эфира с Ольгой Бузовой ЛолитаМилявская пояснила подробности своего союза с молодым партнером. Певица не стала скрывать новые отношения.

Внимательные поклонники подметили отдельные детали на видео, которые демонстрировала преобразившаяся артистка. Это позволило Бузовой задать вопрос о личных отношениях, как говорится, «в лоб». 56-летняя звезда отечественной эстрады не стала отнекиваться, сообщив, что новый избранник моложе её на 8 лет. Успешный человек, по словам певицы, является полной противоположностью Дмитрию Иванову, с которым она так и не успела завершить бракоразводный процесс. Коронавирус помешал планам быстрого, как надеялась знаменитость, решения проблемы. Судебное заседание перенесено на неопределенный срок. Лолита просит не «выдавать её замуж», позволив «насладиться свободой». Почти три недели влюбленные проверяют свои отношения разлукой, так как избранник находится на карантине в другой стране.

Возлюбленный, о котором певица говорит, что он не является публичным человеком, имеет «серьезную должность», абсолютно не связанную с шоубизом. Свой выбор партнера моложе себя Милявская объясняет тем, что не ощущает своего возраста и «спать с дедом» пока не испытывает желания. В ответ на бриллиантовое кольцо, подаренное ко Дню всех влюбленных, Лолита постаралась выглядеть для своего мужчины еще краше, сделав косметическую операцию на веках.