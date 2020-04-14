Разработчики робота «Федора» решили помочь в создании нового лунохода

14.04.2020, 11:08, Новости дня

Создатель советских лунных станций и луноходов НПО им. Лавочкина начал сотрудничать с разработчиками робота «Федора» в области автоматических космических аппаратов для исследования Луны, рассказал гендиректор НПО Лавочкина (входит в Роскосмос) Владимир Колмыков.

«В настоящее время специалистами НПО Лавочкина и НПО «Андроидная техника» прорабатываются варианты совместных работ по разработке автоматических космических аппаратов», – передает РИА «Новости» слова Колмыкова.

Он рассказал также, что бортовое оборудование и программное обеспечение космического комплекса российско-европейской миссии на Марс ExoMars скорректируют для обеспечения большей надежности выполнения проекта.

«С учетом результатов испытаний, проведенных в 2019-2020 годах, существует необходимость внесения корректировок как на уровне программного обеспечения, так и на уровне бортового оборудования служебных систем для обеспечения безусловного успеха миссии при запуске в 2022 году», – сказал Колмыков.

«Значительных изменений проектных параметров космического аппарата и миссии в целом в обеспечение запуска в 2022 году не планируется, скорее наоборот: траектория перелета и параметры входа в атмосферу при запуске в 2022 году выбираются исходя из минимизации потенциальных изменений бортового программного обеспечения и лётного оборудования», – добавил он.

Напомним, в декабре источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле 2020 года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020.