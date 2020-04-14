 

Россиян предупредили о резком подорожании тарифов на мобильную связь

14.04.2020, 11:06, Разное

Представители телекоммуникационных компаний заявили, что по итогам 2020 года стоимость тарифов на сотовую связь может увеличиться на 10-20% и выше. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на данные опроса агентства TelecomDaily.

Так, 38% топ-менеджеров считают, что цены вырастут на 10-15%, а 24% респондентов уверены в подорожании мобильной связи более чем на 24%, передает RT. При этом 13% допустили, что стоимость не увеличится. В качестве основных причин роста цен называют ухудшение экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, снижение доходов населения, а также падение курса рубля, сообщает URA.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Оскорбивший Аллу Пугачеву поэт Александр Дементьев попросил прощения

07.04 / Забытая история про группу йети из Непала

30.03 / Эвелина Бледанс в купальнике показала фигуру во время зарядки

13.02 / В России цены на смартфоны Samsung упали на 40%

20.02 / Личное: Зачем умрёт Дибров?

06.03 / Звезду нового сезона “Холостяка” затравили за участие в проекте

04.04 / Мнение: О том, когда доллар рванёт до 100 рублей

09.03 / Компания Huawei снова удешевила популярный смартфон P30 Pro

13.03 / Президент всех ткачих

19.03 / Мартовские иды Валерия Зорькина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска