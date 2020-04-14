 

Мнение: “Топор” с урановым сердечником

14.04.2020, 11:05, Разное

По следам визита Ким Чен Ына https://colonelcassad.livejournal.com/5785683.html в истребительный полк.
Глазастые товарищи разглядели на одной из ракет Р-60 ("Топор") знак радиационной опасности.

Ничего необычного тут на деле нет. Это одна из известных модификаций этой ракеты, родом еще из 70х годов.

Р-60М / Р-60МК – модернизированная стержневая – стержни выполнены с сердечником из обедненного урана. В техническом описании ракет указано: Боевая часть является закрытым источником слабого излучения, поэтому на отсеке № 2 имеется соответствующий знак. Мощность излучения на расстоянии 0,2 м значительно ниже допустимой для человека дозы.

Подробнее про этот тип ракет тут http://militaryrussia.ru/blog/topic-101.html

PS. Сегодня КНДР снова проводила ракетные пуски в направлении Японского моря. Пока что продолжают испытывать ракеты малой дальности. Варианты с запуском МБР в направлении США через Японию пока придерживают.

Источник: Colonel Cassad



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