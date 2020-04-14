Личное: Моя генетика и карантин!

14.04.2020, 10:54, Разное

За время карантина я не поправилась ни на килограмм. Я, в принципе, не имею такой привычки — поправляться.

В Инстаграме под фотками мне время от времени приходится читать: «Повезло с генетикой».



Фото: моё

Это — относительная правда и совершеннейшая неправда одновременно.

Что это значит?

Объясню на пальцах, чтобы вы не вздумали ни ложных надежд питать, ни руки опускать.

Сначала обсудим генетику.

У меня — узкие щиколотки, узкие запястья, узкие бёдра, маленькие рёбра, маленький обхват под грудной клеткой, маленькие коленные чашки. Я действительно вся какая-то немного суженная. Это правда. Безотносительная.

Если бы можно было зажать среднюю женщину в тиски и её чуть-чуть сузить, то получилось бы я.

Вот и вся моя генетика. Повезло? Смотря на какой вкус. И в этом — относительность правды о том, что мне «повезло с генетикой». Не всем нравятся женщины с узким скелетом.

Что же касается веса, то его я набираю точно по такому же принципу, что и любая другая здоровая баба средних лет.

Буду жрать много и неправильно — поправлюсь. Буду жрать аккуратно и правильно — буду стройной.

Генетика — это исключительно расположение костей по отношению друг к другу, а не волшебное: «Ест до отвала и не поправляется».

Если женщина «ест до отвала и не поправляется», то тут — одно из двух:

1) ей — 20 лет,

2) у неё — проблемы со здоровьем. Может, щитовидка чрезмерно активна или что-то ещё.

Здоровая баба моего возраста всегда поправляется, когда переедает. Это аксиома. Я же просто не переедаю.

Жиру — совершенно по фиг, на какие кости налипать: на близко расположенные по отношению друг к другу или подальше. Вот вообще по фиг.



Фото: depositphotos.com

Сидя дома, вы уже автоматически меньше двигаетесь, даже если тренируетесь ежедневно. Сидя дома, вы уже автоматически больше едите. Заедаете тоску, скуку и страх перед будущим. Это — нормальная человеческая реакция.



Фото: depositphotos.com

И вот тут — уже вам решать, что делать со своими реакциями: управлять ими или им поддаваться.

Я предлагаю управлять. И не просто управлять, а управлять с умом.

Заказывайте готовые блюда от моего любимого сервиса приготовления и доставки здорового питания GrowFood.

Выбрав меню под свои личные цели и задачи, вам доставят на дом готовые контейнеры с едой, которую вам нужно только разогреть.

Вы можете есть только еду от GrowFood (вкусную, здоровую и сбалансированную по калорийности, а также белкам, жирам и углеводам) и ничего кроме.

Это очень просто. Не нужно решать, что можно съесть, а что — нельзя. В контейнерах — можно. Всё остальное — нельзя.

Так вы не будете переедать и, как следствие, не поправитесь даже в условиях карантина.

Кстати, о карантине.

В условиях изоляции я очень прошу вас как можно меньше таскаться в магазины за продуктами. Там вы рискуете подцепить коронавирус.

Как именно?

Два пути:

1) Воздушно-капельный при несоблюдении дистанции с носителями инфекции.

Относительно безопасной дистанцией на данный момент считается дистанция в 2 метра. И где её такую взять в узком продуктовом ряду или в очереди на кассе?

2) Контактный.

Вирус живёт на поверхностях какое-то время. Достаточно коснуться рукой заражённой поверхности в магазине, а потом машинально потереть глаз или вытереть соплю под носом. И всё: здравствуй, жопа, коронавирус!

Вам оно надо?

Если вы живёте в Москве или Питере, вам повезло: вы можете заказать еду для себя и своей семьи с доставкой на дом. На вас точно никто не чихнёт и не пустит соплю, как это может случиться в магазине.

Я уже писала пост о том, какие высочайшие, безупречные стандарты безопасности соблюдает GrowFood.

Компания также предлагает бесконтактную доставку: еду вам оставят у двери.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую!

Не опускайте руки перед несуществующей плохой генетикой. Плохой генетики не бывает. Я действительно в это верю.

Тренируйтесь дома. Ешьте умеренно и вкусно.

GrowFood вам в помощь! С промокодом MIROAPRIL, как и в прошлом месяце, 2/4/8 дней от меня и в подарок!

Признавайтесь: кто уже пополз в талии на карантине? Буду поддерживать словом и советом, пока не надоест.