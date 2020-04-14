В Twitter произошел второй крупный сбой за последние два дня

14.04.2020, 10:53, Разное

Несколько часов назад пользователи соцсети Twitter рассказали об очередной проблеме в работе сайта. Несколько дней назад они также сталкивались с подобными сбоями.

Соответствующую информацию уже подтвердили эксперты из DownDetector, занимающиеся анализом глобальных проблем в функционировании интернет-сайтов. Примерно 60% отметили, что веб-версия социальной сети работала некорректно, еще около 20% заявили о сбое в мобильном приложении Twitter для ОС Android и iOS. Помимо отсутствия возможности авторизации, ошибки возникали и в работе самой программы.

Как оказалось, наибольшее количество жалоб поступило от американских, немецких, французских и японских пользователей. В России, к слову, проблемы особо были заметны в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.