 

Раиса Рязанова о Павле Прилучном: «Он мог кардинально меняться»

14.04.2020, 10:53, Разное

Отечественная актриса театра и кино Раиса Рязанова в недавней беседе с журналистами высказалась о проблемах в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Артистка призналась, что ей коллеги казались очень счастливыми, однако она не раз замечала, как менялся актёр, когда, к примеру, разговаривал по телефону.
С Прилучным и Муцениеце Раиса Рязанова познакомилась не так давно, и это произошло во время совместной работы в комедийном спектакле. Актриса говорит, что о коллеге у неё сложилось хорошее впечатление. Он казался ей добрым, щедрым, весёлым и внимательным человеком, а по отношению к супруге не проявлял агрессии или чего-то подобного. О проблемах в семье и грядущем расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Рязанова узнала от журналистов, но до сих пор не может поверить в правдивость данной информации. Артистка вспомнила, что ещё на новогодние праздники с удовольствием наблюдала за звёздной семьёй, выглядевшей вполне счастливой. При этом не отрицает, у Прилучного настроение может меняться мгновенно, и она не раз видела «другого Пашу», разговаривающим с кем-то по телефону или выступающим в роли продюсера, – делового и собранного, без обычных улыбок и шуток.


Напомним, около недели назад Агата Муцениеце в соцсети обнародовала ролик, рассказав о неадекватном поведении Прилучного, пьющего несколько дней подряд. Актриса упоминала о выброшенном мужем телефоне, побоях, испуганных детях и «выселении» из их общего жилья. Таким образом Муцениеце подтвердила ранее циркулировавшие слухи о проблемах, которые прежде категорически опровергала.



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