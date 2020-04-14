Владимир Соловьёв иронично прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии в стране жертв коронавируса

14.04.2020, 10:53, Разное

Отечественный журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв в недавнем эфире «Соловьёв Live» иронично прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства ранее заявил, что показываемые статистикой жертвы коронавируса COVID-19 на самом деле умерли по другим причинам.

По мнению Лукашенко, среди граждан Белоруссии никто не скончался вследствие заражения коронавирусом, так как у всех жертв ранее были диагностированы хронические болезни, и именно они привели к смерти. При этом, по данным статистики, в стране инфицировано порядка 2500 человек, и уже зафиксировано более двух десятков смертей.

Владимир Соловьёв с иронией заметил, что, следуя логике главы соседнего государства, можно говорить о нулевой смертности от COVID-19 и в других странах мира, информирует «ПолитЭксперт». На текущий момент общее число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превышает 1,9 млн, количество летальных исходов – более 119 тысяч.