Минздрав разработал способы постконтактной профилактики коронавируса

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14.04.2020, 10:48, Новости дня

Минздрав разработал способы экстренной постконтактной профилактики заражения коронавирусом для медицинских работников, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Все медицинские работники каждый день проходят осмотр и дистанционно измеряют температуру.

За 13 апреля в РФ зарегистрировано 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Таким образом, общее число случаев коронавирусной инфекции выросло до 21 102. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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