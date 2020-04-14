На обновление парка общественного транспорта Новокузнецка по нацпроекту потратят 2 млрд рублей

14.04.2020, 10:48, Новости дня

Порядка 2 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта Новокузнецка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», сообщили СМИ.

Как передает «10 канал», за счет федерального финансирования для Новокузнецка планируется купить 85 автобусов на газомоторном топливе, 15 троллейбусов и 15 трамваев.

«Перевод общественного транспорта на газ и приобретение электротранспорта – важный шаг к улучшению экологической обстановки в южной столице Кузбасса. По госпрограмме в прошлом году мы закупили для Новокузнецка 4 автобуса на метане, а за счет средств местного бюджета приобрели 2 троллейбуса. Теперь получим серьезное финансирование по проекту «Чистый воздух». Уверен, к 2024 году достигнем плановых показателей, и воздух в городе станет значительно чище», – сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новокузнецк включен в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города более чем на 20% от уровня 2017 года. В 2019 году выбросы были снижены более чем на 8% от уровня 2017 года при планируемом снижении на 4%.