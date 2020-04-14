 

Анонсирована тотальная проверка водителей на въезде в Москву

14.04.2020, 10:43, Новости дня

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву будут проверять всех водителей, которые едут в столицу, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», – сообщил источник ТАСС.

1 апреля столичные власти объявили о введении в городе пропускной системы, призванной контролировать передвижения граждан во время действия режима полной самоизоляции. Пропуска понадобятся не всем – их оформить придется тем, кто передвигается по Москве или въезжает в город на каком-либо транспорте. Действовать система начнет с 15 апреля.

За сутки в РФ выявлено «подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2 тыс.774 в 51 регионе. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 1489, в Подмосковье – 460, Санкт-Петербурге – 121. Кроме того, 97 случаев зарегистрировали в Коми, 68 – в Нижегородской области. Умерли 22 пациента с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / В Италии от коронавируса умерли 14 врачей

20.02 / Столкновения и спецтехника. В Полтавской области продолжается протест против поселения украинцев с Уханя

17.02 / Песков не подтвердил отправку российских войск в Ливию

03.02 / “Спасибо, что ты есть”, “Любовь моя!”. Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями

08.04 / Кремль сообщил, что 6 апреля Путин встретился с членами правительства. Скорее всего, встреча состоялась почти месяц назад

17.02 / Google отказалась от программы бесплатного Wi-Fi по всему миру

06.04 / В Кремле назвали новую дату телеконференции ОПЕК+

07.02 / В Управлении госохраны прокомментировали сообщения о вооруженном человеке возле президиума Рады

25.03 / Время покупать? Рубль и российские акции дорожают: доллар ниже 77

02.04 / Собянин ввел штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска