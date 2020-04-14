Анонсирована тотальная проверка водителей на въезде в Москву

14.04.2020, 10:43, Новости дня

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву будут проверять всех водителей, которые едут в столицу, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», – сообщил источник ТАСС.

1 апреля столичные власти объявили о введении в городе пропускной системы, призванной контролировать передвижения граждан во время действия режима полной самоизоляции. Пропуска понадобятся не всем – их оформить придется тем, кто передвигается по Москве или въезжает в город на каком-либо транспорте. Действовать система начнет с 15 апреля.

За сутки в РФ выявлено «подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2 тыс.774 в 51 регионе. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 1489, в Подмосковье – 460, Санкт-Петербурге – 121. Кроме того, 97 случаев зарегистрировали в Коми, 68 – в Нижегородской области. Умерли 22 пациента с коронавирусом.

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