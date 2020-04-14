Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним рок-музыкантом

14.04.2020, 10:42, Разное

Похоже, Кейт Бекинсейл взяла за правило – заводить бойфрендов гораздо моложе себя. Сначала под ее чары попал Пит Дэвидсон, а сейчас – канадский рок-музыкант Гуди Грейс. Парню всего 22 года, но актрису эта цифра совсем не смущает – с учетом того, что ее дочери Лили 21 год.

О романе пары стало известно благодаря папарацци: они выбрались из самоизоляции, чтобы запечатлеть прогулку Кейт и Гуди по улицам Брентвуда, штат Калифорния. Бекинсейл и Грейс держались за руки и не стеснялись демонстрировать свои отношения на публике, правда СМИ тут же окрестили молодого человека очередным toy boy актрисы – настолько неуверенным он казался.

Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс Кейт Бекинсейл и Гуди ГрейсВпервые о возможном романе пары заговорили в январе этого года, но подтверждение нашлось только сейчас. Любовь это или PR-ход, остается только догадываться. К слову, ровно год назад Бекинсейл рассталась с Питом Дэвидсоном, а в ноябре официально развелась с режиссером Леном Уайзманом после 15 лет брака. Отношения, которые начались в далеком 2004-м, подошли к концу еще в ноябре 2015-го, когда Лен Уайзман заподозрил Бекинсейл в измене. Спустя год, в октябре 2016-го, он подал на развод. Но судебный процесс сильно затянулся. О том, что экс-супруги получили на руки документы, свидетельствующие об официальном окончании их отношений, сообщил TMZ.

У них обоих были сложные рабочие графики, к тому же они просто выросли из этих отношений. Они по-прежнему дружат и проводят время вместе, когда оба находятся в Лос-Анджелесе,

– сказал инсайдер. С отцом своей 21-летней дочери, актером Майклом Шином, Кейт тоже удалось сохранить отличные отношения.

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