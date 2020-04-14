Скандалы: Жители Сирии недовольны положением дел в стране – Малькевич

14.04.2020, 10:35, Разное

ФЗНЦ опубликовал результаты социологического исследования мнения граждан Сирии, неутешительные для действующего президента страны Башара Асада

Его рейтинг резко пошатнулся на фоне расцвета коррупции и глубокого упадка экономики страны. Глава фонда Александр Малькевич написал об этом в своем Telegram-канале. Опрос ФЗНЦ проводился с 31 марта по 12 апреля 2020 года. Был использован метод программного телефонного интервью носителями языка. Исследование обнажило две ключевые проблемы. Во-первых, жители Сирии не усматривают никаких положительных перемен в своей жизни. Во-вторых, лишь треть опрошенных готовы поддержать Асада на выборах 2021 года.

Причины такого отношения сирийцев к своему лидеру – укоренившиеся в верхах и ближайшем окружении президента коррупция и кумовство. Как следствие – рекордно низкий уровень жизни, безработица, нехватка продуктов питания и перебои с поставками электроэнергии.

Все это может грозить возрождением терроризма. Отмечается и рост преступности. Ответов на эти вызовы у нынешнего сирийского правительства нет, констатирует Малькевич.

В Сирии царят упаднические настроения и пессимизм. Исправить ситуацию можно, лишь приняв масштабные антикоррупционные меры в сочетании с проведением глубоких структурных реформ, считает глава ФЗНЦ Александр Малькевич.