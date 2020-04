Скандалы: ПИК Гордеева имени Собянина

14.04.2020, 10:35, Разное

Благодаря запрету массовых акций из-за коронавируса, компания зачистила площадку для строительства 24 многоэтажек в районе вырубленной ею рощи в Выхино-Жулебино

Коронавирус долго не мог нарушить график строительства ГК «ПИК», так же как и привычный рабочий маршрут ее хозяина Сергея Гордеева. Tesla девелопера по-прежнему курсирует между резиденцией Германа Грефа в Серебряном Бору и Московской мэрией на Тверской, 13. Глава Сбербанка уже много лет кредитует его бизнес, а Собянин обеспечивает работой. Доверенный строитель мэра имеет все шансы стать новым Ротенбергом в том случае, если активность столичных властей выведет градоначальника на позиции преемника.

С топором и коронавирусом

Крупнейший девелопер России, владелец группы «ПИК» Сергей Гордеев (доля в компании после продажи в июле 2019 года 15,48 % акций банку «ВТБ» составляет 59,15 %) мастерски воспользовался эпидемией коронавируса. Поскольку протестовать против скандальной вырубки рощи в районе Выхино-Жулебино стало нельзя с середины марта (массовые акции запрещены!), застройщики ускорили процесс и усиленно зачищали площадку для строительства 24 многоэтажек. Вплоть до понедельника 13 апреля, когда мэр все же решился на недельную остановку строек, компания информировала, что все производства работали в две полных рабочих смены.

Выхинцы обращались в прокуратуру, жалуясь в том числе на несоблюдение работниками ПИК режима самоизоляции во время пандемии. Депутат МО Лефортово Александра Андреева также направляла обращение в адрес Сергея Собянина, где обосновывала необходимость приостановки строительных работ из-за коронавируса.

Мэр молчал до последнего, а его бывший зам по строительству, вице-премьер Марат Хуснуллин, которого ранее расхваливал Гордеев, даже обосновывал, почему этого делать нельзя. По его словам, «они (мигранты) живут, как правило, в общежитиях, в скученных условия. Лучше будет, если они будут находиться на работе, чем в общежитиях».

С медицинской токи зрения звучит весьма сомнительно, ведь спят мигранты всё равно в тех же «скученных условиях», а потом могут разносить заразу по стройплощадкам и по городу. Зато с практической — совершенно понятно. ГК «ПИК» не просто внесена в реестр стратегических предприятий РФ (получила право на финансовую помощь от государства), но и является стратегическим резервом московской мэрии и лично Сергея Собянина. Тут уж санитарные соображения отступают на второй план, а финансово-политические выходят на первый.

Впрочем, к 10 апреля вирус взял свое, Собянину все же пришлось объявить с 13 апреля недельный перерыв в строительстве.

Согласно последним, опубликованным 23 марта 2020 года финансовым показателям, по итогам 2019 года общая выручка ГК «ПИК» составила 280,6 млрд руб. (на 14,2 % больше по сравнению с 2018 годом). На выручку от продажи недвижимости пришлось 83 % из общей выручки. EBITDA увеличилась на 59,9 % и составила 67,0 млрд руб. (2018 год — 41,9 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA выросла до 23,9 % по сравнению с 17,1 % в 2018 году. Чистая прибыль увеличилась на 67,7 % и составила 45,1 млрд руб. по сравнению с 26,9 млрд руб. в 2018 году.

С уверенностью смотрит господин Гордеев в будущее. Комментируя финансовые итоги ушедшего года, в самый разгар пандемии он сказал: «Мы верим в успешное развитие компании в 2020 году и ожидаем рост выручки по итогам года до порядка 400 млрд руб.».

Братва из Солнцево, HREF из Лихтенштейна

Подробности начала бизнес-карьеры Гордеева туманны. Однажды он проговорился: «Я из простой московской семьи, учился в обычной средней школе на юго-западе». Начинал с торговли сникерсами в палатке, после чего «появилась возможность попробовать себя в недвижимости». В 1995 году основал компанию «Росбилдинг», которая, занимаясь перепрофилированием производственных предприятий, публично обвинялась в рейдерстве.

Кто помог 23-летнему молодому человеку и вчерашнему торговцу шоколадками внезапно стать одним из капитанов столичного бизнеса?

Издание The Insider заявляет о связи руководства ПИК с американским The Bank of New York Mellon. Согласно отчету ПИК за третий квартал 2018 года, 7,6 % компании принадлежало The Bank of New York Mellon. В 1998-1999 годах банк оказался в центре публичного скандала, связанного с отмыванием 10 млрд долларов русской мафией. В ходе следствия всплывало имя лидера солнцевской преступной группировки Семёна Могилевича.

Активность «Росбилдинга» по скупке предприятий с последующим появлением на их месте торговых центров и жилой недвижимости привела в итоге к разборкам с самим градоначальником Юрием Лужковым. После того как в 2003 году работницы Текстильной фабрики им. Петра Алексеева, которую «Росбилдинг» собирался пустить под ковш, устроили демонстрацию у стен столичной мэрии, Лужков обвинил компанию в разрушении промышленного потенциала столицы. Гордееву пришлось отступить, и, возможно, именно тогда он понял, что без покровительства в органах власти вести бизнес невозможно.

У бизнесмена налаживаются дружеские отношения с начальником экспертного управления президента России Аркадием Дворковичем и министром экономического развития Германом Грефом. Отношения весьма плодотворно развивались в дальнейшем, причем для всех сторон. Жена Дворковича Зумруд Рустамова вошла в совет директоров ПИК. Греф, возглавив Сбербанк, и наряду с главой «Россельхозбанка», сыном директора ФСБ Николая Патрушева, исправно кредитовал ПИК.

Часть денег пошла владельцу 15 % акций ПАО «ГК ПИК» — ООО «ПИК+», которую учредил лихтенштейнский офшор HREF Foundation. Название, разумеется, чисто случайно совпадало с именем руководителя Сбербанка.

Кстати, в «Росбилдинге» Гордеев работал с Алексеем Тулуповым, которому принадлежало 30 %. Сейчас у Тулупова девелоперская компания «Смайнекс» и несколько убыточных «дочек». Имя бизнесмена оказалось вновь на слуху совсем недавно, в конце 2019 года. «Смайнекс» арендовала офис площадью 3,1 тыс. кв м в Сeo Spaces на Кадашёвской набережной напротив Кремля. Эксперты оценили стоимость аренды в 170 млн руб. в год. Несмотря на то, что компании Тулупова рапортуют об убытках, бизнесмен заявляет о новых проектах, один из которых — строительство элитной высотки в Большом Толмачёвском переулке. Проект стоимостью порядка 6,5 млрд руб. также кредитует Сбербанк.

В политическом угаре

В 2003 году Гордеев получил диплом по специальности «финансы и кредит» в Тольяттинской академии управления. Его знания, а может и не только они, так впечатляют руководство вуза, что вчерашний студент тут же был назначен проректором по научной подготовке.

В 2005 году Гордеев стал (в 30 лет!) членом Совета Федерации от Усть-Ордынского Бурятского округа — самым молодым в истории России. Возможно, местные власти одного из самых нищих регионов страны надеялись, что видный московский девелопер поможет со строительством и расселением ветхого жилья. Если так, то они просчитались. Гордеев лишь дал денег из своего фонда на церковь в Усть-Орде, за что получил орден Преподобного Сергия Радонежского III степени. Округ это не спасло, и в 2007 году его слили с Иркутской областью.

Гордеев же продолжал заседать в Совете Федерации, теперь от Пермского края. Кандидатуру совершенно неизвестного в регионе человека пролоббировал губернатор Олег Чиркунов, объявив, что Гордеев — известный меценат и поможет строительству культурных и инфраструктурных объектов в округе с привлечением «лучших мировых архитекторов».

Действительно, Сергей Эдуардович с определенного момента, как и многие богатые люди, обнаружил в себе страсть к искусству и архитектуре, основал фонд «Русский авангард» и стал водить дружбу с модными художниками, например с галеристом Маратом Гельманом, и спонсировать их проекты. Перспективных идей типа православного храма с куполами из клизм, карты России из половых тряпок и обезьяны в гимнастерке с орденами Великой Отечественной войны у художников имелось немало. Видимо, вдохновившись ими, Чиркунов и решил сделать Пермь культурной столицей.

Заручившись спонсорством Гордеева, галерист Марат Гельман посадил на крыши административных зданий безголовых красных человечков, воздвиг перед вокзалом памятник жуку-навознику и поставил в центре города огромную вязанку дров в виде буквы П. Местное население было не в восторге. Когда же выяснилось, что художества обошлись в 2 млрд руб., взятых в основном из бюджета, лопнуло терпение и у Кремля. Марата изгнали из Перми, вслед за ним отправили в отставку Чиркунова. Вскоре оба перебрались за границу, где Гельман обличает федеральные власти, а Чиркунов радуется, что вокруг нет русских. Лишившийся сенаторского кресла Гордеев остался в России.

Альянс ПИК и мэрии

После расформирования в 2006 году «Росбилдинга» Гордеев учреждает строительную компанию Horus Capital. Реализовав ряд проектов, включая офисный центр «Фабрика Станиславского» с возрождением одноименного театра, он выгодно продает Horus Capital другу Чубайса Борису Минцу и затевает новый проект. На пару с Александром Мамутом в 2013 году приобретает за 516 млн $ пакет в 36 % акций старейшего московского застройщика ПИК у Сулеймана Керимова и занимает пост президента группы. ПИК бурно расширяется, в 2016-м в его структуры вливается компания «Мортон», и он становится крупнейшим застройщиком массового жилья в России.

В 2017-м он идет дальше: выкупает долю у Мамута и еще одного совладельца ПИК Микаила Шишханова, получив контрольный пакет 50,02 %, а в дальнейшем доведя его до 74,56 %.

Программа реновации жилья в Москве, запущенная мэрией в 2017 году, стала для Гордеева золотым дном. Программа предусматривала расселение более 350 тыс. квартир и строительство 6,8 млн кв м новой жилплощади, а крупнейшим подрядчиком оказался ПИК: только в 2018 году компания получила 42 % всех подрядов на сумму около 40 млрд рублей. Личное состояние Гордеева выросло к прошлому году до 1,8 млрд долларов.

Альянсу ПИК и мэрии способствовали многочисленные неформальные связи. Одного из бывших бизнес-партнеров Гордеева — Кирилла Андросова — называют одновременно старым товарищем градоначальника. В Москву он попал из Петербурга «по призыву» Германа Грефа, работал в Минэкономразвития. А затем стал ключевым заместителем руководителя аппарата правительства, когда его возглавлял Собянин. С Гордеевым же Андросов был совладельцем нефтегазовой компании Ruspetro Ltd, базирующейся в Лондоне. Именно там Сергей Эдуардович обзавелся очаровательным особняком, который, как утверждает, спроектировал сам.

Столь бурный рост состояния привел к легкому головокружению от успехов и несколько экстравагантному поведению. Однажды, оказавшись не самым богатым на вечеринке (разгоряченный Гордеев не заметил сидящего за спиной шейха из Абу-Даби), бизнесмен проспорил 1 млн долларов и честно их выплатил, но сохранить историю в тайне не сумел. Историю опубликовали в Forbes.

Ротенберг президента Собянина

Агрессивный стиль ведения дел ПИК, когда группа компаний реализует свои планы, игнорируя мнение жителей, породил множество конфликтов. Один из наиболее острых сложилась в 47-48 кварталах Кунцево. В программу реновации зеленый уютный район с аккуратными сталинками и кирпичными домами 1950-60 годов постройки не вошел, но Гордееву это не помешало. Он использует закон Москвы № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений».

Здания собираются снести на основании инвестиционного договора с ГК «ПИК» и построить высотки. С 2018 года здесь идут настоящие уличные боевые действия с переменным успехом. Полиция и ЧОП застройщика не раз разгоняли палаточный лагерь и протестные акции жителей. Продолжаются длительные тяжбы в судах.

Похожая ситуация сложилась в Мякининской пойме до расселения военного городка Мытищи-16. По обкатанной схеме 23 жилых дома признали ветхими вопреки мнениям собственников квартир и независимых экспертов. Согласно данным последних, уровень износа зданий не превышает 10–30 %, но им решительно заявили: 70 %, — и готовятся гнать из насиженных мест. Городская прокуратура нарушений в происходящем не увидела, и это неудивительно. Власти Москвы и Подмосковья постоянно и демонстративно становятся на сторону Гордеева — а значит, подобные столкновения будут продолжаться и далее по всей Москве. Ну, а в не столь отдаленном будущем, возможно, и во многих других регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин с начала 2020-го показал наиболее существенный рост в российской политике. Со сменой правительства он получил собственную влиятельную группу в кабинете Михаила Мишустина. Вице-премьером стал курировавший в столице в течение 10 лет строительный комплекс Марат Хуснуллин, министрами — планировавший экономическое развитие города Максим Решетников и преемник Собянина на посту тюменского губернатора Владимир Якушев.

С началом пандемии коронавируса именно его, а не Мишустина президент Владимир Путин назначил руководить штабом по противодействию эпидемии. Наконец, к Собянину лояльно относятся влиятельные в финансах и СМИ системные либералы. Однако, судя по тому, как развивались последние события на коронавирусном фронте, у Собянина что-то пошло не так, на что указал и президент в своем обращении к нации от 2 апреля. Слишком много на себя взял, посчитали наблюдатели. Мэр молниеносно исправился, и то, как будет развиваться его политическая карьера, покажет время.

Если Сергей Семенович действительно станет преемником, с особенностями бизнеса ПИК познакомится вся Россия. Как она знакомилась в путинскую эпоху с особенностями делового стиля компании «Стройгазмонтаж», до недавнего времени принадлежащей близкому другу президента Аркадию Ротенбергу. Ну, а если не сложится, всегда можно, подобно Гельману и Чиркунову, начать жизнь заново, в более теплых краях. Тем более бизнес там уже идет: Гордеев инвестирует капиталы в высокотехнологичные проекты восходящей звезды американской космической индустрии Илона Маска.

Андрей Дмитриев