От женщин отвернёт: названа способная превратить в импотента профессия – это офис-менеджер

14.04.2020, 10:31, Разное

Британские исследователи провели исследование, на основании результатов которого выяснили, представители какой профессии наиболее склонны к импотенции. По словам исследователей, к такому нежелательному исходу приводят функциональные особенности сотрудников.

Ученые, представляющие Университет Манчестера (Великобритания), информировали, что такие неприятные недуги, как эректильная дисфункция и импотенция, далеко не всегда являются следствием исключительно процесса возрастного. На проявление указанных заболеваний напрямую влияют особенности рабочего распорядка сотрудников. И наибольшее проявление таких рисков характерно для работников офисов, проводящих восемь и более часов в условиях практически постоянного сидения за своим персональным компьютером. В первую очередь это, разумеется, связано с физиологическими особенностями профессии: сидячая работа вызывает опасный “застой” в соответствующих органах тела. Кроме того, не менее негативно на способность осуществлять репродуктивную функцию влияют регулярные стрессовые ситуации, характерные для подобной работы, а также злоупотребление неправильным пищевым рационом, включающим в основном “фастфуд”.

Учитывая вышесказанное, британские специалисты настоятельно рекомендуют скорректировать свои привычки во время рабочего дня: постараться питаться правильно, периодически “отвлекаться” от психологического напряжения, а также, по возможности, не реагировать на обрушающиеся стрессы. Однако главным советом экспертов является приверженность к регулярным физическим нагрузкам: частые прогулки на свежем воздухе после работы, посещение спортивных залов или занятия тренировками дома.