 

Вылета с острова Маврикий ожидают около 80 россиян

14.04.2020, 10:30, Новости дня

На острове Маврикий около 80 россиян ожидают возвращения на родину, сообщили в посольстве РФ в Республике Маврикий.

«Большинство россиян арендует жилье, несколько человек в отелях, которые еще открыты, есть и те, кто проживает у знакомых маврикийцев. Острых проблем россияне не испытывают, но деньги у многих заканчиваются, люди покупали дополнительно билеты в один конец на рейсы иностранных компаний, которые были потом отменены», – цитирует ТАСС российского дипломата.

По его словам, некоторые семьи с детьми, которые находятся сейчас на Маврикии, уже получили финансовую помощь от правительства России, другие надеются ее получить в ближайшее время. 

В посольстве также подчеркнули, что в условиях карантина на острове ограничено передвижение, возникли сложности с покупкой продуктов. 

«Просьба у всех одна – организовать их вылет домой. Есть вопросы в связи с принципом «одна страна – один город или один регион». Вопрос не праздный: примерно половина туристов из Москвы, остальные из Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов России. А самолет прилетит лишь один», – отметил дипломат.

По последним данным, на Маврикии выявлено 324 случая заражения коронавирусом, девять человек скончались.

В РФ за сутки зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Всего в РФ зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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