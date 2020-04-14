“Внимательно слежу за ситуацией”. Зеленский на 10-й день прокомментировал пожары в Чернобыльской зоне

14.04.2020, 10:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.

“Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество”, – написал президент в Facebook вечером 13 апреля.

Он сообщил, что намерен сегодня заслушать отчет председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров.

“Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности”, – отметил глава государства.

Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність…. Posted by Володимир Зеленський on Esmaspäev, 13. aprill 2020

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

К тушению пожара привлечена авиация ГСЧС, в течение 13 апреля три самолета и три вертолета сбросили 538 тонн воды, сообщила пресс-служба ведомства. По данным на 7.00 14 апреля, открытого огня в зоне пожара уже нет, наблюдается незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.

Всего к тушению пожара привлечено 415 человек и 98 единиц техники.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель Полесского района Киевской области, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. 13 апреля стало известно о задержании еще одного подозреваемого – 37-летнего жителя Иванковского района Киевской области. По данным полиции, он сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, так произошло возгорание сухостоя.