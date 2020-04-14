ГСЧС о пожаре в зоне отчуждения: Открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами

14.04.2020, 10:25, Новости дня

По состоянию на 7.00 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения, где продолжается тушение пожара на территории четырех лесничеств, нет открытого огня. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

“Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос. Пожарной авиацией (три самолета, три вертолета) в течение 13 апреля проведено 227 сбросов (538 тонн воды)”, – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 415 человек и 98 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, добавили в ведомстве.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель Полесского района Киевской области, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. 13 апреля стало известно о задержании еще одного подозреваемого – 37-летнего жителя Иванковского района Киевской области. По данным полиции, он сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, после чего произошло возгорание сухостоя.