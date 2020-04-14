Украинская система здравоохранения выдержит одновременно не более 3,5 тыс. тяжелобольных с COVID-19

14.04.2020, 10:25, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тыс. тяжело больных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 13 апреля в эфире ICTV рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Наш предел, на который мы рассчитывали и которого мы придерживаемся, – не более 3,5 тыс. одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы”, – сказал Ляшко.

По его словам, на данный момент Украина идет по сценарию, при котором коронавирусом заразится не более 2% населения. По данным Госстата, численность населения Украины на 1 февраля составляла 41,9 млн, 2% – это примерно 838 тыс.

“У нас есть разные сценарии, которые показывают, что будет, если мы не будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия, карантин, если мы будем спокойно смотреть на динамику роста… Эти цифры пугают, не хочу их озвучивать”, – отметил заместитель министра.

В интервью LB.ua он говорил, что Минздрав считает прогноз о 2% заболевших граждан оптимистическим.

“По нашим расчетам при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени”, – объяснил он.

По состоянию на 14 апреля в Украине госпитализированы 1248 пациентов с COVID-19, в Минздраве не уточняли, сколько из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,92 млн, из них более 457 тыс. вылечились, а 119 730 скончались.

В Украине коронавирус подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек уже выздоровели, а 98 скончались.