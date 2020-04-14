Московская патриархия разрешила освящать куличи дома

14.04.2020, 10:25, Новости дня

Рабочая группа при патриархе по координации деятельности в связи с распространением коронавируса распространила заявление, в котором говорится, что в условиях угрозы заражения куличи можно освящать дома, передает "Интерфакс".

Как пояснили в патриархии, для освящения кулича, пасхи, яиц и других пасхальных угощений перед праздничной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав", а затем "окропить снеди святой водой со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".