Московская патриархия разрешила освящать куличи дома
14.04.2020, 10:25, Новости дня
Рабочая группа при патриархе по координации деятельности в связи с распространением коронавируса распространила заявление, в котором говорится, что в условиях угрозы заражения куличи можно освящать дома, передает "Интерфакс".
Как пояснили в патриархии, для освящения кулича, пасхи, яиц и других пасхальных угощений перед праздничной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав", а затем "окропить снеди святой водой со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".
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