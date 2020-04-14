 

Стадион английского “Тоттенхэма” станет большой лабораторией

14.04.2020, 10:25, Новости дня

Лондонский "Тоттенхэм" предоставит медикам свой домашний стадион. Во время пандемии коронавирусной инфекции "Тоттенхэм Хотспкр Стэдиум" станет лабораторией.

В офисах стадиона разместятся лаборатории, где будет проводиться тестирование на COVID-19. Это поможет улучшить диагностику , и выявить как можно больше больных и носителей вируса. Также на стадионе разместятся амбулаторные врачебные кабинеты.

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" был открыт в 2019 году. Домашняя арена "шпор" способна принять 62 тысячи зрителей и является второй по величине в Лондоне после "Уэмбли".



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