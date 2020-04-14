В Новосибирске отобрали добровольцев для испытания вакцины против COVID-19

14.04.2020, 10:24, Новости дня

В Новосибирске отобрали 60 добровольцев для испытания вакцины против COVID-19. Ученые Государственного научного цента "Вектор" разрабатывают вакцину, которая должна побороть новую инфекцию.

Исследования начнутся с 29 июня, обещали вирусологи. Как передает издание "КП Новосибирск" со ссылкой на "Вектор", для испытаний уже отобраны 60 волонтеров, в том числе один из ее разработчиков Ильназ Иматдинов.

Отметим, что для тестирования препарата отбирают здоровых людей, без хронических заболеваний. Затем эти люди проходят комплексное обследование, по результатам которого выделяют самых здоровых. Именно они станут первыми испытуемыми. Как уточняют "Вести Новосибирск", участвующие в эксперименте получат денежное вознаграждение.

Кроме того, в Техопарке Академгородка запустили линию по изготовлению нового экспресс-теста на коронавирус. Разработали систему специалисты резидента Академпарка – Группы компаний "Медико-биологический союз". Новый тест проводит анализ за 40 минут, а его точность – более 94 процента. Причём время – это общая сумма от поступления анализа в лабораторию до выдачи итога. Непосредственно тест в анализаторе идёт 15 всего минут. Таких результатов разработчикам удалось добиться благодаря специально созданному ферменту особой модификации. Его состав хранится в секрете.

За прошедшие сутки в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. По данным на утро 14 апреля в общей сложности 46 зараженных COVID-19.

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ГТРК "Новосибирск"