 

В РПЦ назвали способ самостоятельно освятить куличи и пасхи дома

14.04.2020, 10:17, Разное

Представители РПЦ предложили верующим в условиях карантина самостоятельно освятить пасхи и куличи. В патриархате рассказали, как осуществить таинство, не выходя из дома.
Для освящения пасхальных преподношений необходимо, во-первых, пропеть тропарь со словами «Христос воскресе из мертвых…» три раза.

Второе действие – это окропление куличей и пасхи святой водой. При этом следует произносить «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь», передает телеграмм-канал «360».



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