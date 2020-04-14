Рубль вырос к доллару и евро

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14.04.2020, 10:08, Новости дня

Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов, европейская валюта опускалась ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск вторника снизился на 41 копейку и составил 73,2 рубля, курс евро снизился на 32 копейки, до 80,01 рубля (уже опускался до 79,99 рубля), передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,85% и составила 32,01 доллара за баррель.



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