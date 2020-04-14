Депутат Госдумы передал средства индивидуальной защиты в больницы Омской области

14.04.2020, 10:08, Новости дня

Депутат Госдумы Андрей Голушко при поддержке ЦИК «Единой России» и благотворительного фонда «Мечте навстречу» передал медицинские маски, антисептики, чайники и кофеварки для врачей в больницы Омской области.

По словам Голушко, он пообщался с руководителями больниц и глав 18 муниципальных районов своего округа.

«Закончили маршрутом Усть-Ишим – Тевриз – Знаменское. 46 тыс. масок, антисептики, чайники и кофеварки во всех районных больницах. Спасибо всем нашим медикам за спокойную готовность к борьбе за здоровье своих земляков», – написал Галушко в Facebook.

Отдельную благодарность он выразил руководству партии «Единая Россия» Андрею Турчаку и Наталье Орловой «за мгновенную реакцию на просьбу помочь Омской области».