Депутат Госдумы передал средства индивидуальной защиты в больницы Омской области

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14.04.2020, 10:08, Новости дня

Депутат Госдумы Андрей Голушко при поддержке ЦИК «Единой России» и благотворительного фонда «Мечте навстречу» передал медицинские маски, антисептики, чайники и кофеварки для врачей в больницы Омской области.

По словам Голушко, он пообщался с руководителями больниц и глав 18 муниципальных районов своего округа. 

«Закончили маршрутом Усть-Ишим – Тевриз – Знаменское. 46 тыс. масок, антисептики, чайники и кофеварки во всех районных больницах. Спасибо всем нашим медикам за спокойную готовность к борьбе за здоровье своих земляков», – написал Галушко в Facebook. 

Отдельную благодарность он выразил руководству партии «Единая Россия» Андрею Турчаку и Наталье Орловой «за мгновенную реакцию на просьбу помочь Омской области».



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