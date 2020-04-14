Вестибюли 20 станций метро решили закрыть в Москве

14.04.2020, 10:08, Новости дня

Московский метрополитен временно закрывает отдельные входы и выходы на 20 станциях с минимальной нагрузкой, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В пресс-службе сообщили, что «Московский метрополитен с 14 апреля временно закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций – там, где поток пассажиров снизился в разы», передает РИА «Новости».

«Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», – добавили там.

В этом списке отдельные вестибюли «Черкизовской» и станции Площадь Гагарина МЦК – через каждый из них заходят в среднем менее 15 человек в час. Раньше через каждый из этих вестибюлей шло более 1,3 тыс. человек в день, сейчас – менее 200. Еще один пример – вестибюль «Пионерской»: вместо почти 2,7 тыс. человек в день здесь стало проходить около 350.

«Движение поездов в метро продолжается по графику рабочего дня, несмотря на более чем 80% снижение пассажирского потока – это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию. При этом закрытие отдельных вестибюлей – временное явление. В список попали только те станции, на которых в разы уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей. Кроме того, возле них нет большого количества социально значимых объектов», – добавили в пресс-службе метрополитена.

С 5.30 14 апреля будут закрыты следующие выходы в вестибюлях станций: «Черкизовская» (Сокольническая линия) – выходы второй и третий, Площадь Гагарина (МЦК) – выход второй, «Косино» (Некрасовская линия) – выход седьмой, «Спартак» (Таганско-Краснопресненская линия) – выход первый, «Пионерская» (Филевская линия) – выход первый, «Румянцево» (Сокольническая линия) – выход первый, «Выставочная» (Филевская линия) – выход четвертый, «Озерная» (Солнцевская линия) – выход первый, «ЦСКА» (Большая кольцевая линия) – выход первый, «Боровское шоссе» (Солнцевская линия) – выход первый.

Также будут закрыты выходы в вестибюлях станций «Кунцевская» (Филевская линия) – выход первый, «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия) – выход первый, «Говорово» (Солнцевская линия) – выходы первый и второй, «Алма-Атинская» (Замоскворецкая линия) – выход первый, «Мичуринский проспект» (Солнцевская линия) – выход второй, «Международная» (Филевская линия) – выход шестой, «Савеловская» (Большая кольцевая линия) – выходы шестой и седьмой, «Рассказовка» (Солнцевская линия) – выходы четвертый и пятый, «Филевский парк» (Филевская линия) – выход первый, «Багратионовская» (Филевская линия) – выход первый.