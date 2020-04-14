 

Минздрав: экспресс-тесты на COVID проходят регистрацию в России

14.04.2020, 9:55, Разное

Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, речь идет как о тестах зарубежных, так и отечественного производства.

“Но я все-таки не ратовал бы за то, чтобы они продавались в каждой аптеке. Мое мнение: это все-таки медицинская процедура, назначение которой должен делать врач”,- сказал Мурашко в интервью РИА Новости.
 
Ранее сообщалось о разработке разными странами тестов, позволяющих выявлять новый коронавирус в течение нескольких минут. О создании и запуске в продажу такого теста, в частности, сообщали сингапурские специалисты.

 
Министр также рассказал о переносе несрочных хирургических операций.По словам Мурашко, среди тех, кого коснутся сдвиги в сроках процедур, будут, в частности, пациенты, ждущие пластической хирургии. “Женщины могут обидеться, но сегодня им придётся подождать», – сказал министр.
 
На сегодняшний день в РФ выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом, из них 302 – только за последние сутки. Девять человек скончались, выздоровели 66. 
 
 



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