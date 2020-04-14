В мэрии Москвы предупредили о дефиците коек в больницах в связи с эпидемией коронавируса

14.04.2020, 9:54, Новости дня

В Москве в ближайшие 2-3 недели в больницах, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, может возникнуть дефицит коек из-за высокого количества выявленных случаев COVID-19, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

“В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в столице продолжает оставаться напряженной. Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса по-прежнему стабильно высокое. Оценивая текущую ситуацию, оперативный штаб прогнозирует, что несмотря на включение в работу все большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник, в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях”, – сообщили в департаменте.

В ближайшие десять дней в Москве для лечения пациентов с коронавирусом будут перепрофилированы еще 24 больницы. Таким образом, общее количество коек в столице увеличится до 21 тысячи.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах. В сообщении столичного департамента здравоохранения говорится, что медучреждения “оснащены достаточным количеством необходимого высокотехнологичного оборудования, а также кадровыми ресурсами”.

В ведомстве также отметили, что некоторые пациенты с коронавирусом смогут продолжить лечение дома, если врач оценит их состояние как удовлетворительное. По данным департамента здравоохранения Москвы, в столице от COVID-19 на дому лечатся более 6 тысяч человек. В случае ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, обязательно госпитализируют, отметили в департаменте.

За минувшие сутки в Москве умерли еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

“Среди умерших – пациенты от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна”, – сказали в штабе.

По словам собеседника агентства, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди них – хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом.

По последним данным, в Москве было выявлено 11 513 случаев COVID-19, выздоровели 837 человек.