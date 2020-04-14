Дипломаты отреагировали на обвинения Пентагона в адрес Sputnik и RT

14.04.2020, 9:53, Новости дня

Посольство РФ в Вашингтоне сочло абсурдными обвинения США в адрес Sputnik и RT в распространении ложных данных о новом коронавирусе.

В комментарии дипмиссии о проводящихся в Пентагоне и Госдепе брифингах о «российской дезинформации» говорится, что российская сторона призывает «оборонное ведомство США направить все усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией», и в первую очередь – «в своих рядах», передает РИА «Новости».

В посольстве отметили, что если американские военнослужащие «не моют руки, то это точно не вина российских СМИ».

В феврале в пресс-службе МИА «Россия сегодня» рассказали, что им поступил запрос от журналиста американского издания Newsweek. Корреспондент писал, что Newsweek стало известно о действиях американских военных, отслеживающих аккаунты Sputnik в соцсетях на предмет распространения якобы ложной информации о вспышке коронавируса. В этой связи он просит комментарий агентства.

«Журналисты делают свою работу – информируют аудиторию о происходящем. Но нападки со стороны Пентагона можно рассматривать уже как фактор, который влияет на безопасность сотрудников российской прессы в Америке. На это должны обратить внимание правозащитные организации», – говорится в заявлении посольства.

Дипломаты напомнили, что РФ и США регулярно обмениваются информацией о ситуации с коронавирусом на самом высоком уровне, «никто не заинтересован в нагнетании и без того сложной обстановки».

«В этих условиях в ведущих американских СМИ продолжается оголтелая русофобия, черпающая недостоверные сведения из подобных брифингов Пентагона и Госдепа. Такая безответственность вызывает сожаление и неприятие», – добавили дипломаты.

Подчеркивалось, что РФ оказывает помощь другим странам, и это не повод для очернения.

«Пора осознать, что только объединением усилий мы сможем преодолеть общую беду. И только потом можно будет снимать блокбастеры о чьем-то лидерстве в этой борьбе», – заключили в посольстве.

Напомним, до этого Евросоюз обвинил Россию в «дезинформации» о коронавирусе.

В Кремле назвали эти заявления проявлением русофобской одержимости, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в парткоме ЕС пытаются найти виновных в «коронавирусном хаосе в Европе».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.