 

После пандемии коронавируса в России вероятна «перезагрузка экономики»

14.04.2020, 9:53, Разное

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач в недавнем интервью для «Россия-24» заявил, что после пандемии коронавируса в стране вероятна «перезагрузка экономики». Специалист считает, благодаря предпринимаемым властями мерам для серьёзного подъёма во втором полугодии есть все возможности.
Клепач говорит, что для перезапуска экономического роста в РФ во второй половине текущего и в следующем году имеются ресурсы и возможности. Поэтому страна может решить имеющиеся структурные проблемы, а также поддержать средний и малый бизнес, создав для этого специальные системы и «новую модель взаимоотношений».

Экономист отметил, пандемия коронавируса в стране и в мире в первую очередь «ударила» по малому и среднему бизнесу, но и крупный тоже почувствовал сложности после введения карантинных мер. По окончании пандемии Андрей Клепач прогнозирует рецессию мировой экономики, что может способствовать снижению российского экспорта, информирует интернет-портал «ГлобалМСК».



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