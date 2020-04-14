 

Дочь Немцова заподозрили в нарушении самоизоляции после возвращения из США

14.04.2020, 9:53, Новости дня

Блогер Илиас Меркури в своем проекте «Кто гуляет в карантине» заявил, что журналистка, дочь Бориса Немцова Жанна нарушила правила самоизоляции после возвращения из заграничной поездки.

Об этом Меркури сообщил в видео на YouTube.

Блогер выяснил, что 7 марта Жанна Немцова вернулась из Нью-Йорка. Несмотря на необходимость самоизоляции, она проводила деловые встречи, подчеркивая в своем Facebook – «никакой изоляции в связи с короновирусом».

Кроме того, она посетила студию телеканала «Дождь» и побывала в Нижнем Новгороде, где навестила свою 92-летнюю бабушку. 20 марта Немцову видели на улицах Москвы, а 24 марта посетила деревню Галибиха Нижегородской области.

Меркури записал целую серию разоблачающих видео о том, как известные личности нарушают карантин. Так, ранее он рассказал, как самоизоляцию отказались соблюдать историк и журналист Николай Сванидзе, который вернулся из Литвы 6 марта, музыкальный критик Артемий Троицкий, депутат Совета депутатов Кунцевского района Денис Шендерович и журналист Леонид Парфенов.



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