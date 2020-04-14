Представлен процесс распаковки нового смартфона Oppo Ace 2

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14.04.2020, 9:53, Разное

Компания Oppo недавно представила новый флагманский смартфон Oppo Ace 2. Подробный видеоролик, презентующий содержимое комплекта гаджета, был обнародован на одной из фан-страниц фирмы в Twitter.
Сообщается, что новый смартфон Oppo Ace 2 оборудован дисплеем AMOLED, имеющим диагональ на 6,55 дюйма, частоту обновления в 90 Гц и опцию разрешения Full HD+. Традиционно универсальным является выбор ОЗУ/ПЗУ – 8 ГБ/128 ГБ или 12 Гб/256 Гб соответственно. Гаджет оснащен квадрокамерой, наделенной датчиками изображения разрешающей способностью в 48 Мп, 8 Мп и два по 2 Мп. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 4000 мАч, поддержка зарядок на выбор – проводная на 65 Ватт или беспроводная на 40 ватт.

Примечательно, что фан-страница Xiaomishka представила видео, на котором демонстрируется процесс распаковки нового девайса с описанием содержимого футляра. В частности, дополнительная номенклатура Oppo Ace 2 обеспечена силиконовым чехлом, зарядным устройством, кабелем и наушниками.



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