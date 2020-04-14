Американцы начали получать стимулирующие выплаты от правительства
14.04.2020, 9:50, Новости дня
Налоговая служба США начала рассылать чеки со стимулирующими выплатами в размере до 1200 долларов миллионам американцев в рамках попыток федерального правительства вернуть экономику к жизни.
Первые чеки были отправлены в пятницу, и миллионы американцев увидят появление средств на своих счетах к среде, сообщило министерство финансов.
Ожидается, что от 50 до 70 миллионов американцев получат деньги на счета к 15 апреля, отметило ведомство.
Правительство выделяет средства в рамках нового пакета экономической помощи объемом 2,2 триллиона долларов, подписанного президентом Дональдом Трампом в марте.
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Русская служба «Голоса Америки»
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