Американцы начали получать стимулирующие выплаты от правительства

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14.04.2020, 9:50, Новости дня

Налоговая служба США начала рассылать чеки со стимулирующими выплатами в размере до 1200 долларов миллионам американцев в рамках попыток федерального правительства вернуть экономику к жизни.

Первые чеки были отправлены в пятницу, и миллионы американцев увидят появление средств на своих счетах к среде, сообщило министерство финансов.

Ожидается, что от 50 до 70 миллионов американцев получат деньги на счета к 15 апреля, отметило ведомство.

Правительство выделяет средства в рамках нового пакета экономической помощи объемом 2,2 триллиона долларов, подписанного президентом Дональдом Трампом в марте.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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