 

Прогноз: бюджетный дефицит США может вырасти в четыре раза в этом году

14.04.2020, 9:50, Новости дня

Глубокий экономический спад и масштабные антикризисные меры в связи с эпидемией коронавируса приведут к увеличению бюджетного дефицита в США почти в четыре раза в 2020 финансовом году. Он может составить 3,8 триллиона долларов или ошеломляющие 18,7 процента ВВП.

К такому выводу пришла вашингтонская мониторинговая организация.

Базируясь на расходах, которые требует законодательство, Комитет за ответственный федеральный бюджет также прогнозирует, что бюджетный дефицит составит 2,1 триллиона долларов в 2021 финансовом году. Средний дефицит в 2022-2025 годах будет находиться на уровне 1,3 триллиона долларов, по мере того как экономика будет восстанавливаться после ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Комитет, в который входят бывшие американские законодатели, правительственные чиновники и экономисты, выступающие за снижение дефицита, утверждает, что к концу нынешнего финансового года, 30 сентября, государственный долг США превысит ВВП страны, в то время как до кризиса с коронавирусом он составлял чуть менее 80 процентов от ВВП.



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