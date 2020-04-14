Мошенник попытался продать москвичке лекарства за полмиллиона рублей

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14.04.2020, 9:48, Разное

В Москве правоохранители задержали мужчину, который попытался продать пенсионерке лекарства за полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает “МВД Медиа”.

По предварительным данным, москвичке позвонил незнакомец, который представился главным врачом поликлиники. Злоумышленник сообщил, что у женщины обнаружили серьезное заболевание, которое требует немедленного лечения.

Лжемедик посоветовал пенсионерке купить препараты стоимостью около полумиллиона рублей. Испугавшаяся женщина взяла нужную сумму и отправилась на встречу с курьером. В момент передачи денег мошенника задержали полицейские, передает “Вечерняя Москва”.



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