 

Россия отправила в Сербию маски и комбинезоны

14.04.2020, 9:48, Новости дня

Средства индивидуальной защиты будут доставлены в Сербию в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе МЧС.

«МЧС при содействии Российско-сербского гуманитарного центра окажет помощь коллегам из дружественного государства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений сектора по ЧС МВД Сербии будет передано в ближайшее время. Всего более 3 тыс. комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Напомним, в начале апреля Россия перебросила в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники». Министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу российского военного ведомства Сергея Шойгу за помощь.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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