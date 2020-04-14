В Москве оштрафовали около 100 предприятий за несоблюдение санитарных норм

14.04.2020, 9:48, Новости дня

В Москве оштрафованы около 100 торговых точек за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

«За последние три дня в Москве за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности были оштрафованы 92 предприятия. Сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений суда», – передает ТАСС сообщение департамента.

Ранее в столице за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции оштрафовали первые 18 магазинов.

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