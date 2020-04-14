Боксер насмерть забил товарища под видеозапись в Челябинске

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14.04.2020, 9:48, Новости дня

Жителя Челябинска будут судить после того, как на боксерском поединке он искалечил противника, умершего в итоге от травм, сообщили СМИ.

Как пишет URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру, обвиняемый и его 33-летний друг выпивали с друзьями, где и договорились о спарринге. Вся компания вышла на улицу, где молодые люди надели боксерские перчатки и начали поединок. В это время их друзья снимали происходящее на видео. 33-летний участник боя пропустил многочисленные удары в голову и потерял сознание. Затем победитель довел его до квартиры, где и оставил умирать.

«Как выяснила экспертиза, смерть наступила от тупой травмы головы, осложнившейся травматическим отеком и мозгового кровообращения тяжелой степени», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

36-летнему боксеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.



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