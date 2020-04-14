 

“Я влюбилась!”: Любовь Успенская намекнула на новые романтические отношения

14.04.2020, 9:30, Разное

Недавно популярная певица Любовь Успенская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой намекнула поклонникам на появление у неё новой романтической страсти. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы у подписчиков её микроблога.
Стоит отметить, что в настоящее время звезда русского шансона состоит в официальных брачных отношениях с бизнесменом Александром Плаксиным. Тем не менее, неувядающая красавица в своем микроблоге дала понять фолловерам, что её сердцу все еще может быть присуще и романтическое чувство. Опубликованный в Instagram фотоснимок, на котором исполнительница предстала в коротком платье нежного розового оттенка и с ярким волнующим макияжем, она сопроводила признанием, что встретила мужчину, которого ждала всю свою жизнь. “Я влюбилась!” – таким эмоциональным слоганом подчеркнула звезда сцены свой пост. Примечательно, что в нем присутствуют такие трогательные хэштеги, как “любовь”, “надежда” и “страсть”.

Подписчики весьма воодушевленно восприняли публикацию Любови Успенской. Множество поклонников поспешили поздравить любимицу с обретением новой любви, заявив при этом, что она действительно выглядит очень молодо и привлекательно. За считанные часы пост набрал более 30 тысяч “лайков”.



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