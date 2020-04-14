Сотрудники ФМБА заразились коронавирусом в Красноярске

14.04.2020, 9:30, Новости дня

Пять работников технических служб Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) в Красноярске заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сотрудники госпитализированы и проходят лечение. Контактирующие с ними специалисты находятся под наблюдением и соблюдают режим самоизоляции», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря Оксаны Манушкиной.

Она добавила, что в учреждении предприняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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