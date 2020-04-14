 

Сотрудники ФМБА заразились коронавирусом в Красноярске

14.04.2020, 9:30, Новости дня

Пять работников технических служб Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) в Красноярске заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сотрудники госпитализированы и проходят лечение. Контактирующие с ними специалисты находятся под наблюдением и соблюдают режим самоизоляции», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря Оксаны Манушкиной.

Она добавила, что в учреждении предприняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств при нынешних ценах на нефть

12.03 / После конфликта с Сивохо полиция задержала 15 националистов и начала уголовное производство

18.02 / Клишас: Поправки в Конституцию вынесут на голосование одним пакетом

26.02 / Соединенные Штаты Америки требуют от Ирана “сказать правду о корнавирусе”

04.03 / В Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко

25.03 / Кожаре вручили уведомление о подозрении в убийстве

08.02 / Глава УФСИН по Северной Осетии попал под арест

12.04 / Bild – немцы на карантине превратились в бомбы замедленного действия

19.03 / Названы сроки создания вакцины от коронавируса

10.02 / В Китае подешевели Huawei Mate 30 Pro 5G и Mate 30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска