Дима Билан навестил родных после выступления в Большом театре, где выявили коронавирус

14.04.2020, 9:30, Разное

Российский певец и киноактёр Дима Билан навестил родных после выступления в Большом театре, у 34-х сотрудников которого выявили коронавирус. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.

38-летний певец принял участие в концерте «Мы вместе», посвященном врачам, спасающих людей во время эпидемии коронавируса. После выступления в зале без зрителей артист поехал к своим родственникам. «Позавчера после моего выступления в Большом театре для «России 1» заехал к родителям – 20 минут от меня! Друзья, берегите родных!» – написал исполнитель под фото, сделанном на родительской кухне.

Стоит отметить, что Instagram-поклонники развернули бурное обсуждение поступка артиста. Некоторые подчеркнули, поездка певца подвергла риску заражения коронавирусом его немолодых родителей.

Ранее сообщалось, что у 34 сотрудников Большого театра диагностировали COVID-19. Все инфицированные были отправлены в самоизоляцию ещё до проведения концерта в поддержку врачей, в котором приняли участие Полина Гагарина, Дима Билан, Николай Расторгуев, Константин Хабенский, Дмитрий Певцов и другие представители шоу-бизнеса.