 

На Украине исключили возможность возгорания хранилищ ядерных отходов в зоне ЧАЭС

14.04.2020, 9:30, Новости дня

Пожар в зоне Чернобыльской АЭС не угрожает хранилищам ядерных отходов, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. ХОЯТ-2 – это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором. Внутри емкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут упрятаны радиоактивные отходы», – написал Геращенко в Facebook.

По его словам, ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. 

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне распространился до Припяти и подошел на расстояние двух километров от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами «Подлесный». 

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения на площади 20 га у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, а 7 апреля он увеличился до 35 га. Жители поселка Полесское в Чернобыльской зоне эвакуированы. Возбуждено уголовное дело. В пожарах обвинили сталкеров.



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